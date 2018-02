Facebook

Keine Angst vorm Kabelsalat. Sarah Leitner kennt sich auch bei komplizierten Anlagen aus © Markus Traussnig

Man sieht sie mit Kabeln an einer kompliziert aussehenden Anlage voller Stecker und Schalter hantieren, schweißen, flexen, riesige Maschinen installieren und weiß sofort: „Mädchen können Technik“, wie es ihr Ausbildner Helmut Liegl formuliert. Sarah Leitner ist Mechatronikerin und Elektrobetriebs- und Anlagentechnikerin im dritten Lehrjahr in der Springer Maschinenfabrik in Friesach. Gestern wurde die Siegerin des Landeslehrlingswettbewerbes bei der Talenteakademie-Lehrlingsgala als „Lehrling des Jahres 2017“ präsentiert. Nach einem Online-Voting hatte sich die Jury für die talentierte Jugendliche aus St. Salvator, die eine Doppellehre mit Matura absolviert, entschieden.

