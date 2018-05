Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoff Kügler besucht die 8 b Klasse des Gyms © KK/Gymnasium Lienz

„Junge Forscher gesucht!“ So lautete der Wettbewerb an dem sich Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren aus Tirol, Südtirol, Trentino und Graubünden bewerben konnten. Die Verfasser der besten Arbeiten wurden an die Technische Universität Innsbruck eingeladen.