Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Nach Umbauarbeiten von einem halben Jahr präsentiert sich die Bezirkskammer in Lienz rundum modernisiert. Dies wurde mit einem Tag der offenen Tür gebührend gefeiert.

© Brunner Images - Philipp Brunner

Nach fast 25 Jahren war es an der Zeit: Um die Service- und Beratungsleistung auch nach außen hin zeitgemäß zu präsentieren, wurde die Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK) in der Beda-Weber-Gasse in Lienz modernisiert und umgestaltet.

