Verrohrung für Glasfaserinternet muss durch den Tristacher See. Die Arbeiten haben gestern begonnen. Die Wasserrettung Lienz unterstützt die Firma Porr bei der feuchten Mission.

Die Wasserretter Nadja Haller, David Greinhofer und Harald Klocker sind nicht im Einsatz, sondern bei der Arbeit © Michael Egger

Nass und kalt war es gestern am Nachmittag auf dem Tristacher See. Doch die Bauarbeiter der Firma Porr und die Mitglieder der Wasserrettung Lienz haben sich nicht beirren lassen: Sie haben damit begonnen, die Lehrverrohrung für das Glasfaserinternet durch den Tristacher See zu legen.

