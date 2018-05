Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das beliebte Lienzer Nachtlokal „Joy“ sperrt ab 12. Mai einmal im Monat wieder auf. Aus dem ehemaligen Jugendszenelokal wird nun eine Dance-Bar für die Generation 30 plus.

Die „Zutritt verboten“-Tafel kommt wohl bald schon weg. Das Joy sperrt wieder auf © Eder

Erwachsenen-Bar mit Austropop und gepflegter Electronic Dance Musik (EDM) statt wilder Jugendszene: Das beliebte Lienzer Nachtlokal Joy öffnet am 12. Mai wieder seine Pforten - äußerlich im gleichen Gewand, inhaltlich mit neuem Anstrich. „Ich habe mich in der Lienzer Nachtszene umgesehen und gemerkt, dass es speziell für mein Alter kein Lokal mit elektronischer Tanzmusik gibt“, erklärt der neue Chef Roland Kleinlercher. Der 50-Jährige ist seit 1. Mai auch der neue Pächter des „Petrocellis“ am Lienzer Hauptplatz.