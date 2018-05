Facebook

Noch heuer wird mit dem Großprojekt gestartet – im Jahr 2020 soll es fertig sein © Michael Egger

Es war einer der wenigen Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung, bei dem es amikal zugegangen ist. Bürgermeister Hermann Mitteregger streute Peter Duracher von der Opposition Rosen: „Er hat hier sehr, sehr viel geleistet.“ Angesprochen hat der Bürgermeister damit den Bahnausbau in Sillian. In den nächsten zwei Jahren werden in der Marktgemeinde nämlich 17,4 Millionen Euro investiert. Unter anderem wird der Bahnhof Weitlanbrunn abgebaut – dafür kommt eine Haltestelle beim Hotel. Außerdem baut man den Sillianer Bahnhof komplett um – mit unterirdischem Durchgang in Richtung Skipiste; sollte diese denn kommen. Gebaut wird auch eine Park&Ride-Anlage. Herzstück des gesamten Projekts ist eine neue Straße im Süden mit Überführungsbrücke über die Schiene. Damit gibt es künftig keine Wartezeiten mehr für jene, die ins Gewerbegebiet wollen. Im Jahr 2020 soll alles fertig sein. Einig waren sich die Sillianer Gemeinderäte, dass das Projekt gut ist.

