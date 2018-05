Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Dölsacherin Melanie Idl wurde mit ihrer Haflingerstute Stina bei der „1. Haflinger Jungzüchter Nightshow“ in Imst zum Vorführerchampion gekürt. Auch Stefan Holzer und Fabian Obmascher waren dabei.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Melanie Idl wurde mit ihrer Stute Stina zum Vorführchampion gekürt © KK/Jungzüchter Tirol

Sie sind die Blondinen unter den Pferden. Die Rede ist von Haflingern. Am vergangenen Samstag reisten die Tiroler Jungzüchter mit ihren ein- bis dreijährigen Jungstuten ins Agrarzentrum West in Imst, um sich mit der Creme de la creme bei der „1. Haflinger Jungzüchter Nightshow“ zu matchen. Organisiert wurde das Event von der Haflinger Jungzüchterschaft Tirol. Insgesamt 51 Teilnehmer gingen an den Start, darunter auch die drei Osttiroler Melanie Idl mit Stute Stina (Dölsach), Stefan Holzer mit Stute Manola (Matrei) und Fabian Obmascher mit Stute Aronia (Obertilliach).

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.