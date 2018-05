Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Bernd Rott besuchte die Schüler der sechsten Klasse und beantwortete die Frage: Was tun, wenn man angegriffen wird?

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernd Rott coachte die Schülerinnen © KK/Gymnasium

Ist die Welt unsicherer geworden? Im Gymnasium Lienz hat man diese Frage mit Ja beantwortet. "Einer der Schwerpunkte in diesem Schuljahr besteht darin, unseren Schülern Sicherheit in unsicherer werdenden Zeiten zu vermitteln", sagt Direktor Roland Roßbacher. Und aus diesem Grund hat man sich im Gymnasium professionelle Hilfe für die Schüler der sechsten Klasse geholt. Bernd Rott, Kommandant des Jägerbataillons 24, ist mit zwei weiteren Soldaten in die Schule gekommen.