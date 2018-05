Mit Bischof Hermann Glettler"Hoch und Heilig": Fast 2000 Gläubige waren in Lavant

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viele Gläubige kamen wohl auch wegen Bischof Hermann Glettler © Natascha Brunner

Der Tag der Arbeit startete für einige Pilger schon sehr früh. Ungefähr 200 Wallfahrer machten sich um sechs Uhr morgens von der Kirche St. Korbinian in Assling auf den Weg zum Lavanter Kirchbichl. In Amlach stießen nochmals etwa 200 Pilger dazu. Begleitet wurden die Wallfahrer zu Beginn von Dekan Bernhard Kranebitter und ab Amlach von Bischof Hermann Glettler. Die alljährliche Wallfahrermesse in Lavant besuchten heuer an die 2000 Menschen. „Es ist eine Überraschung, dass wir diesen neuen Pilgerweg mit so großer Menge beginnen dürfen“ sagte Glettler. Seit 2015 arbeiten die Projektpartner – bestehend aus dem Bildungshaus Osttirol, der Marktgemeinde Innichen, den Dekanaten Osttirols und dem Tourismusverband - schon an der Idee eines Bergpilgerweges.