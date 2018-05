Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am Nachmittag kann man den Regenschirm in den meisten Teilen Osttirols einpacken © Jürgen Fuchs

Ein Mittelmeertief gewinnt wieder etwas mehr an Einfluss auf unser Wetter. Die Wolken werden somit häufig tagsüber auch dichter sein und es sind im Verlauf des Tages auch ein paar Regenschauer zu erwarten, vor allem im Tiroler Gailtal, im Pustertal und im Drautal. Dabei ist das Regenschauerrisiko am Vormittag am größten. Weniger Regenschauer und zum Teil auch trocken ist es nach Norden hin.