Symbolbild © Andrea Steiner

Wir liegen am Staatsfeiertag nach wie vor in einer südlichen Höhenströmung. Dabei kann man sich vorerst meist noch auf einen niederschlagsfreien Wetterverlauf einstellen. Die Wolken werden allerdings im Verlauf des Tages mehr und dichter. Dabei kommt in der zweiten Tageshälfte vor allem in Richtung Lesachtal auch eine leichte Schauerneigung auf.