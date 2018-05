Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Prüferin Maria König schaute genau hin, wie die Jugendlichen gearbeitet haben © KK/Rotes Kreuz

Eine Gondelkollision in der Talstation der Einseilumlaufbahn fordert drei Verletzte: Das war ein Szenario beim Osttiroler Rotkreuz-Bezirksjugendbewerb in St. Jakob. Marianne Ladstätter war die Hauptorganisatorin des Bewerbs. Über 100 Jugendliche, aufgeteilt auf 21 Gruppen gaben ihr Bestes – gekommen sind auch junge Retter aus Innichen und Greifenburg. Die Jugendlichen mussten auf jeden Handgriff achten, denn die Prüfer schauten ganz genau hin. Eine von ihnen war etwa Maria König.

Die Bestplatzierten Bronze: Erste Hilfe in Theorie und Praxis St. Jakob "Schlimmer geht nimmer" Sillian 6 WK Innichen 1 Silber: erweiterte Erste Hilfe und Teile der Sanitätshilfe in Theorie und Praxis Sillian 3 Sillian 5 Sillian 4 Gold: komplette Sanitätshilfe in Theorie und Praxis St. Jakob 2 St. Jakob 1 Sillian

Konzentration ist das Um und auf Foto © KK/Rotes Kreuz

Gewonnen haben schlussendlich in der Bronze--Wertung die Jugendlichen aus St. Jakob und in der Silber-Kategorie die Sillianer. In der Gold-Wertung feierte St. Jakob sogar einen Doppelsieg vor Sillian. Vor Ort waren Egon Kleinlercher undvon der Rot Kreuz-Bezirksstelle und Bürgermeister Ingo Hafele (St. Jakob).