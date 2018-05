Facebook

Symbolbild © APA

Bei einem landesweiten Planquadrat „Alkohol“ wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag tirolweit 42 Lenker aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Die verstärkten Alkoholkontrollen wurden von den Streifen der jeweiligen Bezirke und der Landesverkehrsabteilung in allen Bezirken Tirols durchgeführt. In Osttirol wurden in dieser Nacht etwa 120 Alkotests durchgeführt. Davon waren sechs positiv. Drei Lenker hatten einen Alkoholisierungsgrad zwischen 0,5 0,8 Promille. Drei Lenker hatten über 0,8 Promille. Das bedeutet den Führerscheinentzug.