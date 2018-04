Facebook

Am Sonntag gegen 12.15 Uhr hat sich in Lienz auf der Christoph Zanon-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 57-jähriger Einheimischer lenkte seinen Pkw in nordwestliche Richtung. Ein 16-jähriger Motorfahrradlenker fuhr in die gleiche Richtung, wobei es aus ungeklärter Ursache zu einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge kam.

Der 16-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Der Lenker des Autos blieb unverletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden.