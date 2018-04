Facebook

Ein weiterer Lebensmittelmarkt wird in Matrei errichtet: Lidl eröffnet am 23. August © RUGGENTHALER

Lange wurde im hinteren Iseltal gerätselt: Kommt in Matrei der Diskonter Hofer oder kommt Lidl? Jetzt steht fest: Lidl wird sich in der „Supermarktmeile“ der Tauernkommune niederlassen. Die Bauarbeiten für den Lebensmittelmarkt haben bereits begonnen. Bauherr ist die Pletzer-Gruppe, der in Matrei auch die Firma IDM gehört. Anton Pletzer sagt: „Wir errichten das Gebäude und Lidl mietet es“. Rund 20 Mitarbeiter sollen beschäftigt werden. Die Verkaufsfläche beträgt 600 Quadratmeter. Eröffnung ist am 23. August 2018.

