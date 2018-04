Facebook

Gleich nach Ostern hätten in Heinfels die Bagger auffahren sollen. Der Umbau des Gemeindehauses steht an. Doch bis jetzt wurde noch nicht gebaut. Allerdings hat der Gemeinderat in dieser Woche einen Finanzierungsplan für das Projekt beschlossen – mit Bruttoherstellungskosten von 2,94 Millionen Euro. Das ist relevant, weil es schon einen Finanzierungsplan gab – allerdings mit einer weitaus kleineren Projektsumme. Man ging vor etwa einem Jahr noch davon aus, dass das Projekt nur 1,8 Millionen Euro kosten wird. Nun hat man also einen Plan mit den wirklichen Baukosten. Die ersten Aufträge hat der Gemeinderat bereits im März vergeben. Den Bürgern vorgestellt wurde das Projekt noch nicht. Das wird wohl im Rahmen der Gemeindeversammlung am 4. Mai passieren.