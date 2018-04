Facebook

Nathalie Hasslacher (2. von links) war einen von vier Osttirolerinnen, die einen dritten Platz landete © KK/LAND TIROL

„Klassische Rede“, „Spontanrede“, „Neues Sprachrohr“: In diesen Kategorien lieferten sich 49 Tiroler Schüler am Donnerstag in Innsbruck spannende Wettkämpfe. Das Landesfinale des Jugendredewettbewerbes war angesagt. Die Sieger treten Ende Mai beim Bundesfinale in Klagenfurt auf.