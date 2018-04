Facebook

Die SW-Umwelttechnik mit Standort Peggetz in Lienz © KASUPOVIC

Vor rund 15 Jahren übernahm die Firma SW-Umwelttechnik mit Sitz in Klagenfurt in Lienz das Betonwerk Nageler. Die SW-Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG produziert am Standort in Lienz Betonfertigteile für Kunden der Geschäftsbereiche Wasserschutz und Infrastruktur. Die Produktpalette reicht von Mineralölabscheidern, Regenwassernutzungsanlagen, Kläranlagen und Großbecken bis hin zu SW-ReCon Stützwandsystemen und Elementen aus ultrahochfestem Beton. Derzeit finden im Betrieb 20 Mitarbeiter Beschäftigung.

Anfang 2018 optimierte das Unternehmen den Produktionsprozess für das bestehende Sortiment. Diese Maßnahme führte dazu, dass ein Teil des Firmenareals für den Betrieb nicht mehr notwendig ist. SW-Umwelttechnik verkaufte jetzt 1,3 Hektar ihrer Liegenschaft in Lienz. Der Kaufvertrag wurde am Dienstag unterzeichnet. Geschäftsführer Klaus Aichholzer sagt: „Für eine Erweiterung des Betriebes ist auch nach dem Verkauf noch ausreichend Grund vorhanden, aber an eine Erweiterung wird derzeit nicht gedacht“.

