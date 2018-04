Facebook

Nervenkitzel in Lienz. Osttirol ist finaler Schauplatz im neuen Thriller von Kreutzer © BRUNNER

Schuster, bleib bei deinen Leisten! Ein Sprichwort, das für Lutz Kreutzer keine Gültigkeit hat. Der promovierte Geologe wurde zum Krimi-Autor. „Man ist ja nicht nur das, was man gelernt hat“, sagt der Rheinländer.

Der Erfolg gibt ihm recht. Seine Romane sind Verkaufsschlager, vor allem in der Buchhandlung von Matthias Moser in Kötschach-Mauthen (siehe links), wo Kreutzer einige Jahre lebte und arbeitete. Seine Thriller spielen immer wieder einmal im Gailtal oder in Osttirol, denn „diese einzigartige Bergwelt hat es mir angetan“.

Spielstätte für seinen neuesten Thriller „Eiskalter Schlummer“ ist unter anderem in der Gegend rund um Lienz. „Wenn ich preisgebe, was sich hier, in Osttirol, abspielt, braucht niemand mehr das Buch zu lesen“, sagt Kreutzer, der nicht das Ende vorwegnehmen möchte. Schlussendlich geht der Showdown des Romans in Lienz über die Bühne. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Lesevergnügen mit Mädchenhandel, einem Kellerverlies und Drogen.

Der Autor Lutz Kreuzer Foto © RIE-PRESS Das Schreibfieber packte Kreutzer schon in der Schul- und Studentenzeit. „Als Student war ich allein in den Wäldern Schwedens unterwegs, um nach einem seltenen Erz zu suchen. Abends allein im Wohnmobil, begann ich, verrückte Geschichten aufzuschreiben“, erinnert sich der Krimi-Autor.

So einfach schreibt sich ein Bestseller natürlich nicht. „Dafür muss man viel über Schreibtechnik und Figurenentwicklung wissen. Deswegen habe ich das alles gelernt und im Laufe der Zeit professionalisiert“, erzählt der Deutsche.

Mittlerweile gibt der Autor sein Wissen im Rahmen von Workshops und Sachbüchern weiter. Sein Buch „Klare Charaktere – wie man Figuren für einen Roman entwickelt“ ist bereits zu einem Standardwerk für Autoren geworden. Der 58-Jährige ist seit 2016 Veranstalter des Self-Publishing-Day, ein Konvent sowohl für Bestsellerautoren wie auch Schreibanfänger zum Erfahrungsaustausch.

Self-Publishing, also die Eigenverlegung eines Buches, findet immer mehr Anhänger. Was ist der Vorteil? „Die Autoren haben alles selbst in der Hand. Vom Lektorat bis zum Buchumschlag-Design. Man verdient beim Self-Publishing auch besser. Der Nachteil ist aber auch ganz klar. Man hat viel mehr Arbeit mit einem Buch“, sagt der Experte.

Mit dem Self-Publishing-Ratgeber „Platz 1 bei amazon“ lüftet er das Geheimnis, wie er seine E-Books kostengünstig zur Nummer eins machte.

Die gebundene Ausgabe von „Eiskalter Schlummer“ gliedert sich in zwei Bände: „Das Verlies“ und „Die Rache“. Als E-Book können die Bände einzeln bestellt werden. Infos unter www.eiskalterschlummer.de.