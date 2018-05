Das Konzert des Stadtorchester Lienz begrüßt den Frühling, der Spiele-Nachmittag lockt Alt und Jung zu Karten- und Gesellschaftsspielen und Schnäppchenjäger dürfen den Flohmarkt in Matrei nicht versäumen.

Christoph Zimper (Klarinette) © KK/Veranstalter

1.) Frühlingskonzert des Stadtorchester Lienz

Dirigent und Vereinsobmann Gerald Mair hat für das Frühlingskonzert ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt:

Das Konzert beginnt mit einem Werk von Gabriel Fauré bevor der Solist des Abends, der Klarinettist Christoph Zimper auftritt. Er spielt das Konzert für Klarinette und Orchester in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart.

Im zweiten Teil des Konzertes gratuliert das Orchester dem 1996 verstorbenen österreichischen Komponisten Gottfried von Einem zum 100. Geburtstag mit der Aufführung seines Werkes "Wandlungen". Die Sinfonie in G-Dur "Militär" von Joseph Haydn schließt das Konzert fulminant ab.

Um 19.30 Uhr bietet Dirigent Gerald Mair eine Konzerteinführung an. Sie findet im Bereich der Bar im Hotel Sonne (Eingang durch den Stadtsaal) statt.

5. Mai, Stadtsaal Lienz, 20 Uhr.

Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

Stadtorchester Lienz Foto © KK/Veranstalter

2.) Spiele-Nachmittag für ALLE

Wer das Spielefest in Lienz versäumt hat, kann seiner Brett- und Karten-Spiellust nun in der Sommersaison an sechs Terminen nachgehen. Der Spielekreis Osttirol veranstaltet auch heuer wieder jeden ersten Sonntag im Monat seine Spielenachmittage im Spiele- und Buchhotel Tschitscher.

Der Spiele-Nachmittag ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spieleschatz auf über 450 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten.

6. Mai, Spiele- und Buchhotel Tschitscher, Nikolsdorf, 14 bis 18 Uhr.



Der Eintritt ist frei.

Spielenachmittag Foto © KK/Veranstalter

3.) Flohmarkt in Matrei

Großer Osttiroler Flohmarkt

Beim großen Flohmarkt in Matrei sind bis jetzt 25 Aussteller aus ganz Osttirol mit 39 Tischen vertreten.

Das kunterbunte Angebot reicht von Spielsachen, Bekleidung, Schmuck, Dekosachen, Büchern und Geschirr zu Schuhen und vielem mehr.

Für Speis und Trank wird im Restaurant Tauerncenter bestens gesorgt.

6. Mai, Tauerncenter Matrei, 10 bis 17 Uhr.

Flohmarkt in Matrei Foto © KK