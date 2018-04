Das "Maibaumpassen" wird in Osttirol mit viel Musik und guter Laune "bewältigt", Pilger erleben die Erstbegehung des Bergpilgerwegs "Hoch und Heilig" und "plus ultra" heißt die Ausstellung von Luca Ventura.

"Maibaumpassen" © KK/Privat

1.) "Maibaumpassen"

Lienz:

Veranstaltet von den Osttiroler Patrioten. Heute, 30. 4. sorgt die heimische Rock-Formation "Soundless Guts" für Unterhaltung.

Dolomitenstadion Lienz, 30.4., 1. und 2.5., 18 bis 6 Uhr.

Debant:

Heute, 30.4. ab 20 Uhr Live Musik mit "Franky´s broken down Cowboys".

Toni Egger Park Debant, 30.4., 18 bis 6 Uhr.

Gaimberg:

Veranstaltet von der JB/LJ Gaimberg.

Feuerwehrhaus Gaimberg, 30.4., 1. und 2.5., 18 bis 6 Uhr.

Kals:

Unterhaltung mit "Rockodrom" & "First Coming".

Lesach in Kals, 30.4.

Thurn:

Veranstaltet von der JB/LJ Thurn.

Gemeindezentrum Thurn, 30.4., 1. und 2.5., 18 bis 6 Uhr.

Für Speis und Trank ist jeweils bestens gesorgt.

"Franky´s broken down Cowboys" unterhalten in Debant Foto © KK/Veranstalter

2.) Erstbegehung des Bergpilgerwegs "Hoch und Heilig"

Um 6 Uhr starten die Pilger in Assling bei der Kirche St. Korbinian. Von dort aus geht die Gruppe mit dem Initiator des Projektes, Dekan Bernhard Kranebitter, zunächst nach Amlach, wo es eine kleine Pause geben wird.

Ab dort begleitet Bischof Hermann Glettler die Gruppe bis nach Lavant, wo um 14 Uhr die alljährliche Wallfahrermesse stattfindet.

Anschließend wird in diesem Rahmen der Bergpilgerweg von Bischof Hermann am Ausgangspunkt, nämlich der neu renovierten Gedächtniskapelle in Lavant, gesegnet und damit offiziell eröffnet.

Der Bergpilgerweg "Hoch und Heilig" führt über 200 Kilometer, aufgeteilt auf neun Tagesetappen, von Lavant über Innichen nach Heiligenblut, immer mit einem religiös bedeutsamen Ort als Etappenpunkt.

Dienstag, 1. Mai, Pfarrkirche St. Korbinian Assling, 6 Uhr.

Bergpilgerweg "Hoch und Heilig" Foto © KK/Veranstalter

3.) "plus ultra" Vernissage Luca Ventura

Der Maler, Bildhauer und Dichter Luca Ventura verwendet als Autodidakt verschiedene Techniken. Im Laufe seines künstlerischen Schaffens hat er an verschiedenen Einzel– und Gemeinschaftsausstellungen in Italien und im Ausland teilgenommen. Zurzeit lebt er in Lienz und unterrichtet in Cortina D´Ampezzo.

Der Künstler über seine Kunst:

Durch meine Werke gebe ich meinen Gefühlen, meiner Weltanschauung, meinem philosophischen Denken, meinen Reaktionen, Farben, Formen und Harmonie. Jedes abstrakte Bild von mir bleibt immer unvollständig, weil es auf der Suche nach Perfektion ist.

Das Bild wird meistens viermal signiert. Wenn es umgedreht wird, entwickelt es neue Effekte, Reaktionen und Gefühle.

Die abstrakte Kunst scheint voller Unordnung. Sie hat aber eine andere Art von Ordnung, die die normale und gewohnte Kenntnis überschreitet (plus ultra).

Vernissage, Donnerstag, 3. Mai, DolomitenBank-Galerie Lienz, 19 Uhr.

Die Ausstellung ist bis 27. Juli zu den Schalteröffnungszeiten zu sehen.

Ausstellung Luca Ventura "plus ultra" © KK/Veranstalter