Koell mit Robert Schwaiger von Swarovski und Spatzier (von links) © Privat

Am Samstag heißt es San Marino RTV einschalten. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen des Zwergstaates wird ermittelt, wer für San Marino beim Eurovision Song Contest im Mai in Lissabon an den Start gehen darf. Die Matreierin Sara Koell geht mit guten Karten in das Finale.