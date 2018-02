Facebook

Von links: Altobmann Friedl Steiner, Silvio Kratzer, Bezirksleiter Pete Ladstätter, Konrad Steiner, Siegfried Kratzer, Obmann Markus Bstieler, Matthias Egger, Julia Egger, Landesfinanzreferent Ekkehard Wimmer, Sabrina Berger, Reinhard Unterwurzacher; © KK/Bergrettung

In Prägraten ist eine Bergretter-Legende abgetreten: Friedl Steiner leitete 21 Jahre die Bergrettung im Ort am Fuße des Großvenedigers. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ließ er die arbeitsintensiven zwei Jahrzehnte Revue passieren und hob Einsätze heraus, die ihm besonders ans Herz gingen: Etwa, als die Bergrettung im Jahr 2002 ein 9-jähriges tschechisches Kind tot bergen musste. Viel Erfahrung bringt der neue Ortsstellenleiter mit: Markus Bstieler. Er assistierte Steiner seit neun Jahren als Stellvertreter und hat fünfjährige Erfahrung als Stellvertreter von Bezirksleiter Peter Ladstätter. Darüber hinaus fungiert er in der Bergrettung Prägraten als Einsatz- und Ausbildungsleiter. Bezirksleiter Pete Ladstätter, Landesfinanzreferent Ekkehard Wimmer, Manuel Steiner, und die beiden langjährigen Weggefährten im Ortsstellenausschuss Friedl Steiner und Michael Weiskopf Foto © KK/Bergrettung Bstielers Stellvertreter heißen Siegfried Kratzer und Konrad Steiner – dem neuen Ausschuss der Bergrettung Prägraten gehören mit Julia Egger und Sabrina Berger auch zwei Frauen an. Im Rahmen der Vollversammlung wurde auch Michael Weiskopf verabschiedet. Er war 37 Jahre lang Kassier der Bergrettung. Zudem wurde Manuel Steiner nach zwei Jahren Ausbildung im Nordtiroler Jamtal als Bergretter angelobt.