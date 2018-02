Landwirtschaftskammer beschäftigt sich mit der Frage, welchen Stellenwert Bauern in der Gesellschaft haben. Neue Bezirksbäuerin steht fest – Name ist noch ein Geheimnis.

Es ist verdammt hart, Bauer zu sein? Wenn man den Kammer-Funktionären zuhört, stimmt der beliebte Ausspruch. Die Landwirte kämpfen demnach mit ihrem Stellenwert in der Gesellschaft © EXPA/Johann Groder

Osttirol hat eine designierte Bezirksbäuerin: Das hat Helga Brunschmid, Vizepräsidentin der Tiroler Landwirtschaftskammer gestern in Lienz verkündet. Den Namen will man vorerst noch nicht preisgeben – weil die eigentliche Wahl ja noch aussteht. Fest steht nur, dass die neue Bezirksbäuerin schon in der Vergangenheit in der Bäuerinnenorganisation aktiv war. Am Samstag, 10. März, findet in Matrei dann die Wahl statt.

