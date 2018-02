80 historische Fahrzeuge machen am Freitag, den 2. März, Halt am Lienzer Hauptplatz.

Hauptplatz als Bühne für historische Automobile © Stadt Lienz, Lenzer

Funkelnde Felgen, blitzender Chrom, polierte Kurven und strahlende Augen – am Freitag, den 2. März, kommen alle Freunde von historischen Automobilen im Zuge der „WinterRace-Rundfahrt 2018“ in Lienz voll auf ihre Kosten. Gestartet wird in Cortina d’Ampezzo. Über das Pustertal geht es weiter in die Sonnenstadt Lienz.