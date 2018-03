Facebook

Das erste Betriebsjahr der umstrittenen Gemeindekraftwerke Innervillgraten ist abgerechnet © Ruggenthaler

Es ist abgerechnet: Die über ein Jahrzehnt umstrittenen Gemeindekraftwerke in Innervillgraten haben ihr erstes Betriebsjahr hinter sich. Kalkstein- und Stallerbach spülten 2017 einiges an Geld in die Gemeindekasse. Am stärksten rollten die Euros in den Monaten Juli, August uns September. In diesem Zeitraum betrugen die Erlöse über 200.000 Euro. In allen zwölf Monaten lieferten die Turbinen, die in einem Krafthaus das Wasser der beiden Bäche abarbeiten, Strom. Dieser wird in das Netz der Tiwag eingespeist. Die Gesamtproduktion lag bei 6.853 Millionen Kilowatt-Stunden. 4,456 Millionen davon kamen aus dem Wasser des Stallerbaches. Fast die Hälfte davon lieferten die Monate Juli, August und September 2017.

