© Fotolia

Ende Dezember 2017 erhielt ein 51-jähriger Mann aus Osttirol von einer ihm unbekannten Frau, angeblich einer Russin, eine E-Mail. Darin gab diese an, dass sie nach Österreich kommen und als Lehrerin arbeiten wolle. Um an österreichische Papiere (Arbeitsgenehmigung und Visum) zu gelangen, benötige sie seine Hilfe. Nach regem E-Mail-Austausch und nach drei Telefonaten gab die Frau an, dass sie nun auf dem Weg zum Moskauer Flughafen sei und nach Österreich komme.