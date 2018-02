Facebook

Wenn Sie regelmäßig mit Bus und Bahn fahren, gehören Sie in Osttirol zu einer kleinen Randgruppe. Im Bezirk Lienz fahren nämlich nur 2,9 Prozent aller Über-15-Jährigen mehrmals in der Woche mit den öffentlichen Verkehrsmittel. Im Vergleich mit anderen Tiroler Regionen ist das ein äußerst schlechter Wert. Im Ballungsraum Innsbruck fahren 27,3 Prozent der Bürger mehrmals die Woche mit Öffis – und im Tiroler Oberland, Unterland und Außerfern ebenfalls rund zehn Prozent. „Angesichts zunehmender Flexibilisierung der Arbeitszeiten und mehr Teilzeitarbeit braucht es auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten häufige Verbindungen“, sagt Markus Gansterer vom Verkehrsclub. Für Bewohner von Osttiroler Tälern ist es immer noch schwierig mit Öffis rechtzeitig auf den Arbeitsplatz in Lienz zu kommen.

