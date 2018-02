Facebook

Symbolbild © KLZ/Jürgen Fuchs

Um 16.55 Uhr rodelte am Sonntag eine 37-jährige Österreicherin in Begleitung ihrer fünfjährigen Tochter auf der Rodelbahn am Lienzer Schlossberg in Osttirol in Richtung Stadt. In der ersten Kehre, nach dem Gasthof Moosalm, blieben sie mit ihrer Rodel innen an der Schneebande hängen. Deshalb kamen sie zum Stillstand.