Markus Sint musste mit Andrea Haselwanter-Schneider kurz um sein Mandat zittern. Mit dabei war Thomas Pupp von der SPÖ © Uwe Schwinghammer

Einer drinnen, einer draußen. So könnte man die Personalrochade zwischen Markus Sint und Josef Schett mit einem Satz beschreiben: Während die Liste Fritz den Wiedereinzug in den Landtag geschafft hat, ist Impuls Tirol mit dem Osttiroler Spitzenkandidaten Josef Schett rausgeflogen.

Markus Sint, Osttirol-Kandidat der Liste Fritz und auf Platz zwei der Landesliste, war sich von vornherein sicher, dass seine Partei wieder in den Landtag einzieht. Dass es in Osttirol, Sints Heimatbezirk, nicht so gelaufen ist, führt er vor allem auf den massiven Wahlkampf der der ÖVP zurück. Etwas unerwartet sei auch gewesen, dass man sich mit den NEOS gematcht habe: „Das hat mich etwas gewundert, weil wir eigentlich keinerlei Überschneidungen im Wahlprogramm haben.“

Nicht gereicht hat es für Impuls und Josef Schett. Überrascht war er nach eigenen Aussagen nicht. Man sei, geschwächt durch die Streitereien mit der ehemaligen Mutterpartei Vorwärts und die Diskussion um die Parteienförderung, „mit einem schweren Rucksack“ in den Wahlkampf gestartet. Und angesichts der angespannten finanziellen Lage habe man nicht mithalten können, so Schett: „Wir haben 18.000 Euro ausgegeben. Gegen die massive Werbewalze, die da über das Land gerollt ist, können wir nicht anstinken.“ Am Ende blieben es nur enttäuschende 0,5 Prozent, dementsprechend schnell war Schett gestern aus dem Landhaus wieder verschwunden.