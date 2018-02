Gertraud Frank (31) aus Gaimberg ist Profimusikerin in Düsseldorf: Ein beeindruckender Weg von Osttirol in die weltberühmte Tonhalle.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die berühmte Tonhalle Düsseldorf ist das „musikalisches Zuhause“ von Gertraud Frank © KK/Tonhalle

Diesen Traum haben viele: Von der Musik leben können, das Hobby zum Beruf machen. Doch nur wenige schaffen es. Eine von ihnen ist Gertraud Frank. Die Gaimbergerin ist heute stellvertretende Solo-Klarinettistin der Düsseldorfer Symphoniker. Der Weg dorthin war ein langer.

Geboren in eine musikalische Familie – ihre drei Geschwister und Vater Johann spielen in der Gaimberger Musikkapelle – war ihr das Talent schon in die Wiege gelegt worden.