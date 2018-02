Facebook

Den Streit ins Rollen brachte die neue Obstverarbeitungsanlage im Bau- und Recylinghof von Virgen © Markus Traussnig

Da ist der Wurm drin – im Obst- und Gartenbauverein Nussdorf-Debant (OGV). Ein Streit ist soweit eskaliert, dass sich nun auch der Verband der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine – einklinkte. Am 31. Jänner flatterte den 350 Mitgliedern in Nussdorf-Debant ein Brief ins Haus, indem der Landesverband über die Probleme im OGV aufklärt.

Den Stein ins Rollen brachte die Obstverarbeitungsanlage des OGV Virgental, die 2010 in Betrieb genommen wurde. Ursprünglich durften hier nur Virger Mitglieder ihr Obst pressen lassen. Werner Berwanger, Obmann des OGV Nussdorf-Debant, wollte „eine Gleichstellung für seine Mitglieder erreichen, was durchaus legitim ist“, wie Manfred Putz, Geschäftsführer des Landesverbandes erklärt. In den letzten zwei Jahren hatte man, so Putz, aufgrund rechtlicher Gegebenheiten und Verschärfungen im Gewerbe, Finanz, und Sozialrecht das Ganze prüfen lassen. Im Jänner fiel dann die Entscheidung. Berwangers Widerstand hat gefruchtet. Seit Jänner dürfen nun alle Osttiroler, die Mitglieder in einem der acht OGV im Bezirk sind, ihr Obst in Virgen zu den gleichen Tarifen pressen. Lediglich die Vereine müssen einen Mitgliedsbeitrag von 18 Euro im Jahr bezahlen.

Werner Berwanger, Obmann des OGV Nussdorf-Debant © Kasupovic

Diese Streitigkeiten blieben nun nicht ohne Konsequenz. „Berwanger hat dem Landesverband schriftlich mitgeteilt, dass er seine Funktion als Obmann abgeben möchte. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Ziemlich überrascht waren wir, als er uns mitteilte, dass der gesamte Vorstand zurücktreten, und man den Verein auflösen möchte,“ heißt es im Schreiben.

Doch weder Vorstand noch Obmann hätten das Recht, einen Verein aufzulösen. Berwanger wehrt sich: „Offensichtlich will man mir an Ruf und Ansehen schaden, indem man mir vorwirft, dass ich den Vorstand übergehe und den Verein auflösen möchte, ohne die Mitglieder zu befragen. Ich kenne sowohl das Vereinsgesetz als auch unsere Satzung und an diese werde ich mich auch halten“, betont Berwanger. Er bestätigt, dass sowohl er, als auch drei weitere Vorstandsmitglieder zurücktreten werden. Da die Zukunft des Vereines nun am seidenen Faden hängt, habe er die Fachzeitschrift „Grünes Tirol“ für alle Mitglieder in Nussdorf-Debant gekündigt. „Das ist für unsere Mitglieder zwar unerfreulich, war für mich als Obmann aber unumgänglich, geht es doch um einen Betrag von rund 5.000 Euro, der durch Mitgliedsbeiträge bezahlt wird“, begründet Berwanger diesen Schritt. Doch der Landesverband lehnte die Kündigung ab. Begründung: Der Verein verfüge über hohe Rücklagen, aus diesen er „Grünes Tirol“ für die Mitglieder finanzieren könnte. Dies treibt Berwanger auf die Palme: „Es ist in unverschämt, wenn sich unser Verein im Laufe von 25 Jahren mühsam Rücklagen erspart, mit denen dann ,Grünes Tirol’ finanziert werden soll. Wir sind nicht konkursreif, dass wir laufende Zahlungen aus Rücklagen finanzieren müssen“, betont er.

Ende März soll es, so Berwanger, eine Generalversammlung geben. Dann erst wird man sehen, wie es mit dem OGV in Nussdorf-Debant weitergeht.

