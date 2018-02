Facebook

Die Leitstelle Lienz wird am 28. Februar stillgelegt © Kasupovic

Was war das für ein Kampf. Über Parteigrenzen hinweg setzten Andreas Köll und Elisabeth Blanik 2012 als Landtagsabgeordnete alle Hebel in Bewegung, damit das Rote Kreuz Lienz eine Leitstelle erhält – für Alarmierung und Disponierung von Krankentransporten. Jetzt, fast sechs Jahre später, hat sich diese Außenstelle der Leitstelle Tirol erledigt. Am 28. Februar wird in Lienz dichtgemacht. Nachfolgeeinrichtung im Neubau des Roten Kreuzes Lienz wird etwas völlig anderes. Das Modellprojekt „Soziale Servicestelle Osttirol“ kommt.

