Museumsverein Burg Heinfels zieht vorübergehend in die Volksschule Tessenberg ein.

Der Museumsverein Burg Heinfels bekommt eine Bleibe © KK/Museumsverein

Im Hintergrund wird bereits an einem Konzept gearbeitet, wie das Museum in der Burg Heinfels aussehen soll. Der zuständige Museumsverein hat dazu Monika Reindl-Sint als Kuratorin engagiert. Sie wechselte ja vom Freiwilligenzentrum Osttirol ins Oberland – wir berichteten exklusiv. Jetzt hat der Museumsverein auch vorübergehende Räumlichkeiten, bis er in die sanierte Burg einziehen kann.