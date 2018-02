Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lebhafter Wind macht die Kälte noch unangenehmer © KK/FUCHS

Vom Nordosten erfasst am Sonntag langsam kalte Luft polaren Ursprungs unser Land. Dabei mischen auch noch mehrschichtige Wolkenfelder mit und vor allem auf den Bergen sind auch einzelne Schneeschauer nicht ganz auszuschließen. Im Laufe des Tages sollten dann die Wolken jedoch häufig löchriger werden und in der Folge dürfte dann auch die Sonne eine Chance bekommen.

"Die Temperaturkurve zeigt sogar tagsüber nach unten und somit dürfte es am Abend am kältesten sein", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Wetterdienst meteo experts. Tagsüber steigen aber auch die höchsten Werte in den Niederungen kaum noch über den Gefrierpunkt an und so erwarten wir zum Beispiel in Nikolsdorf einen Maximumwert um -1 Grad. Der teils lebhafte Wind macht die Kälte oft noch unangenehmer.