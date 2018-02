Facebook

Baustelle in 2489 Metern Seehöhe: Im Sommer 2017 wurde mit den Arbeiten begonnen © NP, FLORIAN JURGEIT

Noch vor Kurzem hing die Zukunft der Alten Prager Hütte auf 2489 Metern Seehöhe im Innergschlöss in Matrei an einem seidenen Faden. Durch den Bau der Neuen Prager Hütte auf 2796 Metern Seehöhe, verlor die Alter Prager Hütte an Bedeutung. Seit 2009 ist dieses Bergjuwel, das sich im Besitz des Deutschen Alpenvereins (DAV) befindet, nun schon geschlossen. Im Jahr 2011 wurde die Hütte unter Denkmalschutz gestellt. Jahrelang war unklar, wie man die verfallende Hütte nützen könnte. Nun wird aus diesem Traditionshaus ein Stützpunkt für Wissenschaftler sowie ein Schauraum, das einen realen Einblick in einen wesentlichen Teil der Alpingeschichte und des Hüttenwesens in den Hohen Tauern bieten soll.

