Nach Bericht des Landesrechnungshofes folgte im Gemeinderat von Nussdorf-Debant hitzige Diskussion © Kasupovic

Hitzige Wortgefechte gab es in der Sitzung des Gemeinderats vergangenen Mittwoch in Nussdorf-Debant. Die Opposition bezichtigte Bürgermeister Andreas Pfurner (NDG) sogar der Lüge. Konkret ging um einen Bericht des Landesrechnungshofes (LRH). Den Stein ins Rollen gebracht hat Harald Zeber-Idl von der Liste ProND: „Von 2012 bis 2016 haben wir fast eine Million Euro mehr an Gebühren eingehoben, als wir sollten.“ Der Bericht des LRH würde bestätigen, dass die außerordentlichen Gebührenerhöhung für Wasser und Kanalgebühren im Jahr 2012 nicht notwendig gewesen wären.

