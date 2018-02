Facebook

Die Osttiroler Kandidaten Markus Stefan, Martin Mayerl und Elisabeth Mattersberger mit Landeshauptmann Platter © Michael Egger

Landeshauptmann Günther Platter ist es mittlerweile gewohnt, auf der großen Bühne zu stehen – etwa in München. Im Wahlkampf legte er sich wegen der Transit-Frage mit den Bayern an. „Wir waren gute Freunde. Aber jetzt gibt’s keine Freundschaft mehr“, sagte er dazu gestern in Lienz. Osttirol ist eine vergleichsweise kleine Bühne. In den Räumlichkeiten der Tischlerei Lanser stellte sich der Landeshauptmann den Medienvertretern. Mit dabei waren viele Osttiroler, die in der ÖVP Rang und Namen haben.

