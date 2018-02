Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Blasisker ist der Osttiroler Spitzenkandidat der FPÖ © Brunner Images/Philipp Brunner

Seppl, du bisch eigentlich a Christlich-sozialer.“ Das sagte die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik zu Josef Blasisker bei der Elefantenrunde der Kleinen Zeitung zur Tiroler Landtagswahl. Der FPÖ-Kandidat lächelte. Es war ein Zeichen der Zustimmung. Blasisker ist tatsächlich kein typischer Blauer. Seine politische Karriere startete der Landwirt als 15-Jähriger in der Jungbauernschaft. Erst 1997 wechselte er zu den Freiheitlichen. Dort ging es in der Karriereleiter dann recht schnell bergauf. Der Höhepunkt: Blasisker wurde im Jänner 2002 im Österreichischen Parlament als Nationalratsabgeordneter angelobt. Elf Monate später war das Wiener Abenteuer wieder vorbei – weil das Kabinett Schüssel I zerschellte. In dieser Zeit traf Blasisker auf einen seiner größten Förderer – Vizekanzler Herbert Haupt aus Oberkärnten. „Ich bin bei ihm zuhause ein- und ausgegangen“, so Blasisker.

Von Haupt habe er gelernt, wie man Politik macht.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.