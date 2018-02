Facebook

© Richard Purgstaller

Künftig kann beim Kletterpark am Schlossberg auch gegolft werden. Die Betreiber des Kletterparks planen den Bau einer „Kleingolfanlage“. Was das ist? Optisch ähnelt die Anlage einem echten Golfplatz, sie hat aber die Größe einer Minigolf-Anlage. Zudem wird auf Rasen gespielt – nicht auf Beton wie bei Minigolf. „Falls sich jemand Sorgen macht: Es passiert optisch keine Piefke Saga“, sagte in der Debatte Gemeinderat Alexander Kröll (ÖVP). Und tatsächlich hatte eine Gemeinderätin Sorge. Gerlinde Kieberl (Grüne) erklärte ihre Bedenken: „Ich habe keine Freude mit so etwas. Es gibt sicher sinnvollere Sachen.“ Vize-Bürgermeister Kurt Steiner (ÖVP) entgegnete: „Es wird nicht betoniert und asphaltiert.“ Und auch Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) setzte sich für das Projekt ein: „Das Angebot wird sicher angenommen.“ Die FPÖ goutierte das Projekt ebenfalls.

Die Anlage wurde im Gemeinderat dann mehrheitlich genehmigt. Lediglich Gerlinde Kieberl enthielt sich in dieser Angelegenheit der Stimme.

