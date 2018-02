An der Bundesstraße durch Lienz sollen in nächster Zeit drei Großprojekte gebaut werden. ÖVP sorgt sich um den Verkehrsfluss. Baubezirksamt fordert ein rasches Treffen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An der Bahnhofskreuzung sind sowohl nördlich als auch südlich Großprojekte geplant © Florian Eder

Wirtschaftlich gesehen steht Lienz vor einem – zumindest optisch – großen Aufschwung. Drei Großprojekte stehen in der Stadt derzeit in der Warteschleife. Zum einen wird der marode Bahnhof in ein modernes Mobilitätszentrum umgebaut. Zum anderen sind zwei Kaufhäuser geplant: Das „Shopping-Quartier Lienz“ des SPAR-Konzerns und die Umgestaltung des Postgebäudes zu einem Kaufhaus der Pletzer-Gruppe. In der Lienzer Gemeinderatssitzung ging es beim Tagesordnungspunkt drei ursprünglich nur um Vereinbarungsänderungen mit der SPAR-Tochter „SES European Shopping Centers“. Alexander Kröll (ÖVP) sprach aber ein Thema an, dass für Lienz in den kommenden Monaten spannend werden könnte: „Wenn alle drei gleichzeitig mit dem Bau beginnen, hat die Stadt ein verkehrslogistisches Problem.“ Es gehe darum, das „totale Chaos“ zu vermeiden.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.