Manfred Scheuer, Arno Kompatscher, Jakob Bürgler, Günther Platter, Hermann Glettler, Alois Kothgasser © KK/LAND TIROL

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher zeichneten im Riesensaal der Hofburg in Innsbruck zwölf verdiente Persönlichkeiten aus. Jedes Jahr am 20. Februar wird diese hohe Tiroler Landesauszeichnung an Persönlichkeiten aus Tirol und Südtirol für ihr hervorragendes öffentliches oder privates Wirken zum Wohle des Landes vergeben.