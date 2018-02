Facebook

"Osttiroler Frauen unterwegs" spürt die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern auf (Symbolfoto) © Fotolia/Pfluegel

Ein neues Format stellte das Regionsmanagement Osttirol gemeinsam mit der Abteilung Gesellschaft und Arbeit des Landes auf die Beine. Es heißt „Osttiroler Frauen unterwegs“. Mit dem Thema „Mütter und Töchter“ startet das Projekt. An zwei Abenden können Interessierte erfahren, wie sich Mutter-Tochter-Beziehungen bei allen Herausforderungen kraftvoll gestalten lassen. Alle Frauen sind Töchter und "Frauen unterwegs" spürt diese Beziehung - spannungs- und zugleich emotionsreich - auf, eine Beziehung, die Frauen meist ein Leben lang begleitet und vieles birgt: Liebe und Konflikte, unausgesprochene Vorwürfe, Sehnsüchte aber auch Kraft und Energie.

Der erste Abend mit Müttern und Töchtern findet morgen, Mittwoch, um 19.30 Uhr im Widum in Kals statt. Theresia und Anna Steiner sowie Marianna und Anna Oberdorfer geben Einblicke in ihre Beziehungen. Musikalisch umrahmt werden die Gesprächsrunden vom Klaunzbichltrio. Am 27. Februar um 19.30 Uhr sind Therese Lukasser und Barbara Schulz Mutter und Tochter in der Neuen Mittelschule Abfaltersbach, wo auch Lump´m Brass dabei ist.

