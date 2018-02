Facebook

Karl Holzer (stehend) legte das Kommando nieder. Jetzt ist er Administrator © KK/FF-Amlach

Es kam, wie es sich abgezeichnet hat: Karl Holzer, 18 Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Amlach, schied Samstag Abend bei der Jahreshauptversammlung der Florianis aus. Den Anwesenden machte er klar – seine Entscheidung sei unwiderruflich. Einen Wahlvorschlag für einen Nachfolger gab es nicht. Auch aus den Reihen der rund 40 Feuerwehrmitglieder meldete sich niemand für den vakanten Posten.

In Amlach ist also Feuer am Dach. Dass die Wehr jetzt führungslos ist, kam nicht von ungefähr. In dieser Organisation sitzen zahlreiche Gegner des Gemeindezentrums. Für dieses sollte das bestehende Feuerwehrhaus umgebaut und integriert werden. 2,5 Millionen Euro ist die Kostenschätzung für den Bau. Das erzeugt Widerstand in der Wehr. Wie aus der Versammlung durchsickerte, sagte Bürgermeister Franz Idl dort: „Die Gegner des Projektes haben die Oberhand gewonnen. Schade“.

Er ließ keine Zweifel daran, dass das Zentrum gebaut wird, „außer es werden alle Rechtsmittel ergriffen, etwa der Gang zum Verwaltungsgerichtshof“. Bezirkskommandant Herbert Oberhauser Foto © KLZ/Ruggenthaler In der Versammlung war der Bürgermeister auch zum Handeln aufgefordert. Vom ihm musste der Ranghöchste der Wehr als Administrator namhaft gemacht werden. Hier traf es den frischen Ex-Kommandanten Karl Holzer. Für drei Monate muss er sozusagen die Geschäfte der Wehr führen. „Das heißt Post entgegennehmen oder Übungen ansetzen“, beschrieb Holzer gegenüber der Kleinen Zeitung diese Funktion. Was er noch tun muss: Spätestens in drei Monaten eine außerordentliche Versammlung mit Neuwahlen ansetzen. Aus Kreisen der Feuerwehr ist zu vernehmen: Man werde sich überlegen, überhaupt an Übungen teilzunehmen und in drei Monaten bei der neuerlichen Versammlung werde es wahrscheinlich auch keinen Kandidaten für den Kommandantenposten geben.

Inakzeptabel sind die Zustände in der Amlacher Wehr für Bezirksfeuerwehr-Kommandant Herbert Oberhauser. „Dass man hier hergeht und die Feuerwehr zum Spielball macht, um politischen Druck auszuüben, ist der falsche Weg“. Die Feuerwehr sei für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig und nicht dafür da, politische Interessen zu vertreten. Sollte es auch in drei Monaten keine Wahl geben, müsse der Bürgermeister einen Kommandanten namhaft machen.

