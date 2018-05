Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Durchwegs sonnig, es kann aber Regenschauer geben © Camilla Kleinsasser

Etwaige Restwolken lockern in der Früh rasch auf und der Vormittag verläuft dann häufig sonnig und überwiegend freundlich. Ganz stabil ist es aber nicht: In der Höhe rückt nämlich ein kleines Tief, ein sogenanntes Höhentief, näher. In der zweiten Tageshälfte nimmt die Quellbewölkung deshalb deutlich zu.