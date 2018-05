Facebook

Die Maschinensätze des Pumpspeicherkraftwerkes Oschenik werden derzeit im Kelag-Kraftwerk Innerfragant generalsaniert © (c) willi pleschberger

Für diese Arbeit braucht es echte Spezialisten. Und die sind bei der Kelag in den eigenen Reihen zu finden. An die 25 Maschinenbauer arbeiten seit Wochen an der Generalsanierung der Maschinensätze des Pumpspeicherkraftwerks „Oschenik 2“ im Kraftwerk Innerfragant (Gemeinde Flattach). Die wesentlichen Bauteile sind eine Peltonturbine, der Motorgenerator, der Kugelschieber und das Peltonturbinenrad. Letzteres ist bereits 50 Jahre alt und wurde durch ein neues ersetzt. „Das neue Laufrad wird einen um etwa 1,5 Prozent besseren Wirkungsgrad haben als das alte“, schildert Kelag-Projektleiter Stefan Leitner. Bei der Sanierung werden die tonnenschweren Maschinen in alle Einzelteile zerlegt, gereinigt und sandgestrahlt. Kaputte Stücke werden ersetzt. Dann werden tausende Teile wieder zusammengebaut. Als letzte Arbeit erfolgt die Versiegelung der Maschinenteile mit mehreren Lackschichten. In diese Maßnahmen investiert die Kelag 1,6 Millionen Euro.

