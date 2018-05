Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hotelierin Franziska Moser-Winkler zelebriert den Genuss © KK/WIRTSCHAFTSKAMMER

Was 1968 mit der Übernahme des Gasthauses Lassnig durch Seniorchef Robert Moser begann, wird seit 2010 unter der Führung von Franziska Moser-Winkler als das Vier-Sterne-Hotel Moserhof in Seeboden weitergeführt. Nach ihrem Abschluss der Tourismusfachschule in Bad Hofgastein 2002, folgten Praktika im In- und Ausland.