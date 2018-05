Die Holzbau Tschabitscher GmbH siedelte sich 2004 in einer aufgelassenen Möbelfabrik in Steinfeld an. Das war der Startschuss für das heutige Gewerbezentrum mit 20 Betrieben.

Das Gewerbe- und Dienstleistungszentrum Oberes Drautal © WILLI PLESCHBERGER

"Je weiter von den Wohnsiedlungen entfernt, desto besser für uns Gewerbetreibende“, sagt Reinhold Tschabitscher. Er bezieht sich auf ein konfliktfreies Miteinander von produzierenden Betrieben und Werkstätten, bei denen Lärm nicht ausbleibt, und ruhebedürftigen Bürgern. Für das Gewerbe- und Dienstleistungszentrum Oberes Drautal-Steinfeld legte der Geschäftsführer der Holzbau Tschabitscher GmbH 2004 auf dem Gelände der ehemaligen AVE-Möbelfabrik den Grundstein. „In den besten Zeiten waren in der Möbelfabrik fast 600 Mitarbeiter beschäftigt. Als das Unternehmen Ende der 1980er-Jahre in Konkurs ging und zwei nachfolgende Firmen den Betrieb nicht mehr auf Vordermann bringen konnten, wurde die Möbelfabrik 2003 endgültig geschlossen. 120 Mitarbeiter waren zuletzt beschäftigt“, schildert Tschabitscher. 2004 kaufte er von der Hypo Leasing Kärnten rund 7300 Quadratmeter auf dem leer stehenden Areal und zog mit seinem Holzbau-Unternehmen in eine der Produktionshallen ein. „Damals führte die Drautalstraße nicht bei uns vorbei, sondern noch durch das Gemeindezentrum. Als die Umfahrung 2006 eröffnet wurde, waren wir verkehrstechnisch perfekt angebunden“, so Tschabitscher weiter.

