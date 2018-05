Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Heinrich Schaller, general der mächtigen RLB OÖ © Rieder

Werde ich gefragt, ob uns die Digitalisierungswelle wegschwemmt, antworte ich lächelnd: Wir sind mittendrin – und uns gibt es noch immer.“ Recht entspannt kommentiert Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, die Umbrüche am Finanzmarkt, verursacht durch innovative digitale Geschäftsmodelle.

94 Prozent aller Transaktionen werden bei der RLB OÖ bereits digital abgewickelt, vom schnellen Kredit bis zu Wertpapierkäufen binnen Sekunden. Schaller, einer der Hauptredner bei den 2. Millstätter Wirtschaftsgesprächen, sieht in der Digitalisierung eine Chance für die Regionen: Akteure in den Banken vor Ort seien dafür der wesentliche Faktor, „sie bringen jenes Mehrwissen ein, das unser Netzwerk von einem rein digitalen unterscheidet“, sagt Schaller.

