Nahezu der gesamte Vorplatz vor dem Geschäft der Firma Brigola in der Brückenstraße ist öffentliches Gut © Rie-Press

Die Wogen gingen hoch, als in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt wurde, dass in die Umgestaltung für den Vorplatz von Juwelier Brigola in der Brückenstraße 30.000 Euro an Wirtschaftsförderung geflossen sind (die Kleine Zeitung berichtete am 28. April). Unternehmerin Susanne Brigola: „Wir haben nur 10.000 Euro an Förderung erhalten. 20.000 Euro investierte die Stadt in die Sanierung.“ Was bisher kaum bekannt war: Nahezu der gesamte Vorplatz, der dem Geschäft als Eingangsbereich dient, ist öffentliches Gut und gehört der Stadt. Er wird unentgeltlich von der Firma Brigola genutzt. Im Zuge der Umgestaltung einigte man sich darauf, dass die Stadt Spittal den Unterbau des Platzes finanziert und die Familie Brigola für den Belag und das Geländer aufkommt. „Das Wort Wirtschaftsförderung war irritierend“, gibt Bürgermeister Gerhard Pirih zu, der aber betont, dass er froh sei, dass es Unternehmen wie die Familie Brigola gäbe, die die Initiative ergreifen. Laut Auskunft der Stadtgemeinde wurden die 20.000 Euro aus dem Straßenbau-Budget finanziert. Pirih: „Dadurch verminderten sich die Baukosten für das Unternehmen Brigola. Die Unterstützung wurde im Stadtrat einstimmig beschlossen.“

